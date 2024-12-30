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Пожар в отеле Бангкока унес жизни трех туристов

Пожар в отеле Бангкока унес жизни трех туристов В результате пожара в отеле The Ember в столице Таиланда погибли как минимум три иностранных туриста. Национальности погибших пока не установлены.
Другие страны
30 декабря 2024 г. 14:00
Пожар в отеле Бангкока унес жизни трех туристов

В результате пожара в отеле The Ember в столице Таиланда погибли как минимум три иностранных туриста. Национальности погибших пока не установлены.

Как передает Report со ссылкой на газету Khaosod, еще семь туристов пострадали, в основном, из-за отравления угарным газом.

Согласно информации, один из погибших туристов был найден мертвым на месте происшествия, двое других скончались в больнице.

По словам местных властей, в отеле находились 75 человек. Для спасения гостей, оказавшихся в ловушке внутри здания и на крыше, задействованы три пожарные машины.

Пожар удалось локализовать примерно через час. В настоящее время ведется расследование причин возгорания.

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Версия на азербайджанском языке Banqkokda hoteldə yanğın baş verib, üç turist ölüb

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