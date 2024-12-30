Пожар в отеле Бангкока унес жизни трех туристов

В результате пожара в отеле The Ember в столице Таиланда погибли как минимум три иностранных туриста. Национальности погибших пока не установлены.

В результате пожара в отеле The Ember в столице Таиланда погибли как минимум три иностранных туриста. Национальности погибших пока не установлены.

Как передает Report со ссылкой на газету Khaosod, еще семь туристов пострадали, в основном, из-за отравления угарным газом.

Согласно информации, один из погибших туристов был найден мертвым на месте происшествия, двое других скончались в больнице.

По словам местных властей, в отеле находились 75 человек. Для спасения гостей, оказавшихся в ловушке внутри здания и на крыше, задействованы три пожарные машины.

Пожар удалось локализовать примерно через час. В настоящее время ведется расследование причин возгорания.