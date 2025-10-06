Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Пожар в больнице в Индии унес жизни шести человек

    Другие страны
    • 06 октября, 2025
    • 10:08
    Пожар в больнице в Индии унес жизни шести человек

    Шесть пациентов погибли, пятеро остаются в критическом состоянии после пожара, вспыхнувшего в травматологическом центре главной государственной больницы в индийском городе Джайпур поздно вечером в воскресенье.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

    "Шестеро пациентов находились в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на все наши усилия и длительную сердечно-легочную реанимацию, спасти их не удалось. Среди погибших две женщины и четверо мужчин. Пятеро других пациентов остаются в критическом состоянии", - сообщил руководитель травматологического центра Анураг Дхакада.

    По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Однако окончательная причина будет установлена после расследования экспертов лаборатории судебной экспертизы.

    На момент происшествия в больнице находились 210 пациентов. В каждом из четырех отделений интенсивной терапии было по 40 человек. Ночью в каждом отделении дежурило по одному сотруднику. Утверждается, что они покинули больницу вскоре после начала пожара.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Индия больница Нарендра Моди пожар

    Последние новости

    10:32

    Нефть подорожала на 1,3% на фоне решения стран ОПЕК+ по увеличению добычи

    Энергетика
    10:30

    Азербайджанский гимнаст стал победителем серии Кубка мира

    Индивидуальные
    10:27

    МЧС: За минувшую неделю произошло 201 возгорание

    Происшествия
    10:22

    UNICRI: Для Азербайджана ключевым является организационная готовность к использованию ИИ - ИНТЕРВЬЮ

    ИКТ
    10:11

    Азербайджан выдворил более 400 нелегалов в третьем квартале года

    Внутренняя политика
    10:10

    В результате ДТП в Армении один человек погиб, трое госпитализированы

    В регионе
    10:08

    Пожар в больнице в Индии унес жизни шести человек

    Другие страны
    10:06

    В Баку пройдет концерт в честь Узеира Гаджибейли и Микалоюса Чюрлёниса

    Культура
    09:58

    Из проклятой древнеегипетской гробницы исчезла старинная роспись

    Другие страны
    Лента новостей