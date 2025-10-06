Пожар в больнице в Индии унес жизни шести человек

Шесть пациентов погибли, пятеро остаются в критическом состоянии после пожара, вспыхнувшего в травматологическом центре главной государственной больницы в индийском городе Джайпур поздно вечером в воскресенье.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

"Шестеро пациентов находились в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на все наши усилия и длительную сердечно-легочную реанимацию, спасти их не удалось. Среди погибших две женщины и четверо мужчин. Пятеро других пациентов остаются в критическом состоянии", - сообщил руководитель травматологического центра Анураг Дхакада.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Однако окончательная причина будет установлена после расследования экспертов лаборатории судебной экспертизы.

На момент происшествия в больнице находились 210 пациентов. В каждом из четырех отделений интенсивной терапии было по 40 человек. Ночью в каждом отделении дежурило по одному сотруднику. Утверждается, что они покинули больницу вскоре после начала пожара.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.