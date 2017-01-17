Пожар в аэропорту Буэнос-Айреса привел к эвакуации пассажиров

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Пассажиры и обслуживающий персонал из-за пожара были эвакуированы в понедельник вечером из Международного аэропорта Хорхе Ньюбери, расположенного в аргентинской столице.

Как передает Report, служба безопасности воздушной гавани сообщила, что ее работа временно приостановлена.

"Аэропорт Хорхе Ньюбери не работает до последующего уведомления из-за пожара, который уже взят под контроль. Командно-диспетчерский пункт не пострадал", - написала служба безопасности аэропорта на своей странице в сети микроблогов Twitter.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Все самолеты, которые должны были совершить посадку в Хорхе Ньюбери, направляют в Международный аэропорт Эсейса, расположенный в пригороде Буэнос-Айреса.

По предварительным данным, пожар начался в зале вылета. Причины возгорания выясняются.