Пожар на ферме в Татарстане унес жизни шести человек

Тела шести мужчин обнаружили после тушения пожара на животноводческой ферме в Татарстане.

Тела шести мужчин обнаружили после тушения пожара на животноводческой ферме в Татарстане.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС России.

"В поселке Малореченский на территории животноводческого комплекса загорелся дом для временного проживания рабочих. В помещении находились 39 человек. При тушении огнеборцы ведомства обнаружили тела шестерых мужчин", - говорится в сообщении.

Самостоятельно на улицу вышли 33 человека, один из них пострадал.

Открытое горение было ликвидировано на площади 300 кв.м. По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.