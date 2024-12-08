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Появились кадры разграбленного дворца Асада в Дамаске

Появились кадры разграбленного дворца Асада в Дамаске Обнародованы кадры из разграбленного дворца президента Сирии в Дамаске.
Другие страны
8 декабря 2024 г. 20:04
Появились кадры разграбленного дворца Асада в Дамаске

Обнародованы кадры из разграбленного дворца президента Сирии в Дамаске.

Как передает Report со ссылкой на Agence France-Presse, дворец был разграблен, "а зал приемов, находящийся в другом квартале, подожжен".

Ранее очевидцы сообщали о пожаре во дворце в одном из залов, но оно было быстро потушено.

Напомним, что 27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря противники президента Сирии Башара Асада захватили несколько крупных городов - Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дераа и Хомс. В воскресенье утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения сирийской армии покинули город. Президент Сирии Башар Асад покинул пост и страну после внутрисирийских переговоров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBəşər Əsədin Dəməşqdə talan edilmiş sarayının görüntüləri yayılıb

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