Повышение оборонных расходов НАТО обсудят на встрече министров обороны Альянса

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Встреча министров обороны 29 стран-членов НАТО пройдет в Брюсселе 3-4 октября .

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг журналистам.

По его словам, главной темой встречи министров обороны НАТО станет повышение оборонных расходов организации.

Он также отметил, что на данный момент уже ведутся переговоры о вступлении Македонии в НАТО.

"Переговоры о вступлении уже начались, и я ожидаю, что мы сможем их завершить в январе следующего года", - сообщил генсек.