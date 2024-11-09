Повстанцы убили 15 мирных жителей на северо-западе Нигерии

По меньшей мере пятнадцать человек погибли и несколько получили ранения при нападении новой повстанческой группировки "Лакуравас" на сельскую общину в штате Кебби на северо-западе Нигерии.

По меньшей мере пятнадцать человек погибли и несколько получили ранения при нападении новой повстанческой группировки "Лакуравас" на сельскую общину в штате Кебби на северо-западе Нигерии.

Как передает Report , об этом сообщает Reuters.

Согласно информации, повстанцы прибыли на мотоциклах в деревню Мера в районе местного самоуправления Оги в Кебби и попытались отобрать скот у жителей деревни. Когда последние оказали сопротивление, началась стрельба, в результате которой погибло пятнадцать человек, а остальные были вынуждены бежать. По словам очевидцев, погибли также двое повстанцев.

Reuters указывает, что "Лакурава" сформировалась после переворота в июле 2023 года в Нигере из скотоводческих общин вдоль границы между Нигерией и Нигером.