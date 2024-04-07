Потери армии Израиля с начала обострения конфликта достигли 604 человек

Армия обороны Израиля с начала обострения конфликта 7 октября потеряла в боях с радикальным палестинским движением ХАМАС 604 человека.

Армия обороны Израиля с начала обострения конфликта 7 октября потеряла в боях с радикальным палестинским движением ХАМАС 604 человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в официальном сообщении армейской пресс-службы.

Согласно последним данным, еще четверо израильских военнослужащих погибли в минувшую субботу в сектора Газа. Все потери зафиксированы на юге анклава.

Таким образом, с начала наземной операции в Газе ЦАХАЛ потерял убитыми 260 человек.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.