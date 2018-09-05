Постпред США при ООН: Вашингтон не добивается смены режима в Иране

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Вашингтон не стремится к смене режима в Иране и объясняет свою политику в отношении этого государства заботой о его населении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступила во вторник постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на пресс-конференции по случаю начала американского председательства в Совете Безопасности всемирной организации.

Хейли был задан вопрос о том, добиваются ли США смены режима в Иране. "Стратегия по Ирану очень простая, мы стремимся привлекать внимание к негативным сторонам того, что они делают, мы стремимся привлекать внимание к нарушениям резолюций Совета Безопасности, которые мы наблюдаем", - ответила она. Дипломат также заверила, что США помогают быть услышанным иранскому народу, "который так отчаянно желает жить лучше". По утверждению Хейли, власти Ирана "самыми разными способами притесняют" граждан страны и не позволяют им участвовать в политической жизни государства.

"Мы будем поддерживать иранский народ", - утверждала Хейли. "Дело не в смене режима и не в том, кто следующий лидер, - добавила она. - Все дело в поддержке жителей Ирана и в том, чтобы заявлять, что у них есть полное право быть услышанными правительством и полное право сменить его, если оно движется в неверном направлении".

По ее словам, США будут "продолжать привлекать внимание ко всем нарушениям, которые допускает Иран". "И мы полагаем, что международному сообществу следует действовать вместе с нами", - сказала Хейли.

США и их союзники ранее неоднократно обвиняли Иран во вмешательстве в дела других государств, финансировании и снабжении оружием террористических группировок. Вашингтон заявлял о готовности оказать на Тегеран беспрецедентное давление, в том числе ввести как можно более жесткий режим санкций, если Иран не изменит политический курс.