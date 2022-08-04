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Постпред США при ООН поблагодарила Турцию за усилия в экспорте украинского зерна

Постпред США при ООН поблагодарила Турцию за усилия в экспорте украинского зерна Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд поблагодарила Турцию за усилия в достижении инициативы по безопасному экспорту украинского зерна на мировые рынки через Черное море.
Другие страны
4 августа 2022 г. 07:08
Постпред США при ООН поблагодарила Турцию за усилия в экспорте украинского зерна

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд поблагодарила Турцию за усилия в достижении инициативы по безопасному экспорту украинского зерна на мировые рынки через Черное море.

Как передает Report, об этом заявила она в интервью американскому телеканалу CNN.

"Позвольте мне поблагодарить Генерального секретаря ООН (Антониу Гутерриша) и правительство Турции за их вклад в продвижение этой инициативы", - сказала Томас-Гринфилд

По ее словам, благодаря этой инициативы удастся вывести на рынок 20 млн тонн зерна, загруженные в 16 судов.

"Мы продолжим поддерживать это усилие", - отметила она.

Томас-Гринфилд вновь раскритиковала Россию за обстрел Одесского порта, произведенного сразу вслед за подписанием зернового соглашения.

22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины.

Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.

В Стамбуле действует Совместный координационный центр по зерновому вопросу.

Сухогруз Razoni - первое судно, проследовавшее по «зерновому коридору» из Украины, вошел в Мраморное море 3 августа.

Представители России, Украины, Турции и ООН, входящие в состав Совместного координационного центра в Стамбуле, ранее в среду провели инспекцию сухогруза. Досмотр в районе Румелифенери близ Стамбула длился около полутора часов.

Судно с 27 тыс. тоннами кукурузы из Украины взяло курс на порт Триполи на севере Ливана.

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