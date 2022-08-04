Постпред США при ООН поблагодарила Турцию за усилия в экспорте украинского зерна

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд поблагодарила Турцию за усилия в достижении инициативы по безопасному экспорту украинского зерна на мировые рынки через Черное море.
Как передает Report, об этом заявила она в интервью американскому телеканалу CNN.
"Позвольте мне поблагодарить Генерального секретаря ООН (Антониу Гутерриша) и правительство Турции за их вклад в продвижение этой инициативы", - сказала Томас-Гринфилд
По ее словам, благодаря этой инициативы удастся вывести на рынок 20 млн тонн зерна, загруженные в 16 судов.
"Мы продолжим поддерживать это усилие", - отметила она.
Томас-Гринфилд вновь раскритиковала Россию за обстрел Одесского порта, произведенного сразу вслед за подписанием зернового соглашения.
22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины.
Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.
В Стамбуле действует Совместный координационный центр по зерновому вопросу.
Сухогруз Razoni - первое судно, проследовавшее по «зерновому коридору» из Украины, вошел в Мраморное море 3 августа.
Представители России, Украины, Турции и ООН, входящие в состав Совместного координационного центра в Стамбуле, ранее в среду провели инспекцию сухогруза. Досмотр в районе Румелифенери близ Стамбула длился около полутора часов.
Судно с 27 тыс. тоннами кукурузы из Украины взяло курс на порт Триполи на севере Ливана.