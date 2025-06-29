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Постпред США при НАТО: союзники закупили у страны в 2024 году оружия на $21 млрд

Постпред США при НАТО: союзники закупили у страны в 2024 году оружия на $21 млрд Союзники Вашингтона по Североатлантическому альянсу в 2024 году закупили у США различных вооружений примерно на $21 млрд.
Другие страны
29 июня 2025 г. 03:59
Постпред США при НАТО: союзники закупили у страны в 2024 году оружия на $21 млрд

Союзники Вашингтона по Североатлантическому альянсу в 2024 году закупили у США различных вооружений примерно на $21 млрд.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении постпреда США при НАТО Мэтью Уитэкера, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

"Когда Европа инвестирует в свою оборону, она также непосредственным образом поддерживает создание рабочих мест в США, усиливает нашу производственную базу и укрепляет коллективную оборону НАТО", - отметил Уитэкер, комментируя итоги саммита альянса в Гааге и решение входящих в него стран увеличить расходы на оборону. Он выразил надежду на то, что союзники США "подкрепят действиями" свои обязательства относительно этого.

"Лишь в 2024 году союзники по НАТО закупили военную технику на $21 млрд в Соединенных Штатах, что обеспечило поддержку производства и способствовало созданию рабочих мест в стране", - подчеркнул американский постпред. По его мнению, США опережают союзников по инновациям в сфере производства вооружений. Как полагает Уитэкер, в связи с этим альянс "для обеспечения надежного сдерживания" должен "полагаться на американские технологии" в оборонной сфере, в том числе касающиеся искусственного интеллекта.

Лидеры стран НАТО согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, следует из коммюнике, принятого по итогам саммита НАТО, который прошел 24-25 июня в Гааге. Страны - участницы альянса будут выделять к 2035 году не менее 3,5% ВВП на основе согласованного определения военных расходов НАТО и вплоть до 1,5% ВВП для защиты критически важной инфраструктуры, сетей, обеспечения гражданской готовности и устойчивости, стимулирования инноваций и укрепления военно-промышленного комплекса.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il NATO dövlətləri ABŞ-dən 21 milyard dollar dəyərində silah alıblar

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