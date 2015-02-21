Постпред Сирии: комиссия ООН пытается "демонизировать" Дамаск

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Созданная при ООН комиссия по расследованию нарушений прав человека в Сирии пытается очернить власти страны и запутать общественность, возлагая на Дамаск основную ответственность за преступления, совершенные в ходе конфликта в Сирии. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заявил постоянный представитель САР при ООН Башар Джаафари.

Он подверг резкой критике последний доклад экспертов, а также осудил их намерения предать огласке список главных подозреваемых в причастности к преступлениям против человечности и военными преступлениям, в который входят как представители вооруженных группировок, так и сирийских властей. Дипломат также обратил внимание, что связанными с Сирией вопросами в ООН занимаются представители стран, враждебных Дамаску.

"Вся эта пропаганда нацелена на то, чтобы демонизировать сирийское правительство и запутать общественность. Они занимались этим в прошлом и будут продолжать это делать. Какое доверие может быть к подобным документам, когда мы знаем, что Верховный комиссар по правам человека (Зейд Раад аль-Хусейн) - иорданец, а председатель форума "Альянса цивилизаций" (Насер Абдель Азиз ан-Насер) - катарец? Когда Контртеррористический центр ООН финансируется Саудовской Аравией, а Турция будет принимать первый гуманитарный саммит ООН? Как мы можем верить этой организации, когда мы позволяем занимать настолько важные и высокие посты людям, чьи правительства глубоко замешаны в кровопролитии сирийского народа?", - возмутился Джаафари.