Постпред при НАТО назвал следующий шаг США к прекращению конфликта в Украине

США намерены применить санкции против Китая, Индии и Бразилии, чтобы добиться прекращения боевых действий в Украине.

США намерены применить санкции против Китая, Индии и Бразилии, чтобы добиться прекращения боевых действий в Украине.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом в интервью Bloomberg TV заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

"Вторичные санкции и пошлины против тех, кто оплачивает эту войну, покупая нефть российского производства, например Китая, Индии и Бразилии, являются очевидным следующим шагом на пути к прекращению конфликта", - сказал он.

По версии дипломата, меры "действительно ударят" по источникам доходов России.

В эфире телеканала Newsmax постпред утверждал, что с помощью санкций в отношении импортеров российской нефти президент США Дональд Трамп стремится "создать условия" для установления мира.