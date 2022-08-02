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Постпред КНР при ООН оценил возможный визит Пелоси на Тайвань

Постпред КНР при ООН оценил возможный визит Пелоси на Тайвань Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь высказался о возможной поездке спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Другие страны
2 августа 2022 г. 08:26
Постпред КНР при ООН оценил возможный визит Пелоси на Тайвань

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь высказался о возможной поездке спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, власти Китая очень пристально следят за ситуацией вокруг возможного визита Пелоси на Тайвань.

Он также подчеркнул, что Тайвань является неотъемлемой частью территории КНР.

«Принцип «одного Китая» - это красная линия в отношении Китая с другими странами, и мы никому не позволим пересекать ее», - заявил Чжан Цзюнь.

По его словам, власти КНР расценивают возможный визит этого американского политика на Тайвань «как крайне опасный и крайне провокационный».

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