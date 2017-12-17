Постпред Израиля при ООН: Иерусалим будет нашей столицей независимо от решений организации

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Иерусалим будет столицей Израиля независимо от результатов голосований и дискуссий по этому вопросу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил постоянный представитель еврейского государства при ООН Данни Данон, комментируя обсуждение в Совете Безопасности (СБ) проекта резолюции против признания Иерусалима столицей Израиля, который стал ответом на соответствующее решение президента США Дональда Трампа.

"Никакое голосование не изменит очевидную реальность, которая состоит в том, что Иерусалим был и всегда будет оставаться столицей Израиля. Вместе с нашими союзниками мы продолжим борьбу за историческую справедливость".

Арабские страны планируют вынести свой проект резолюции на голосование в понедельник, 18 декабря, рассчитывая получить поддержку всех 14 членов Совбеза, за исключением США. Цель документа состоит в том, чтобы закрепить существующие принципы палестино-израильского урегулирования, согласно которым статус Иерусалима должен быть определен в ходе прямых переговоров между сторонами. В проекте резолюции не упоминаются США, однако выражается "глубокое сожаление в связи с недавними решениями, касающимися статуса Иерусалима". В тексте также содержится требование к странам "не признавать никаких действий или мер", противоречащих резолюциям СБ и призыв "воздержаться от создания дипломатических миссий в Иерусалиме".

6 декабря Трамп заявил, что настало время признать Иерусалим столицей еврейского государства и распорядился перенести туда посольство США.