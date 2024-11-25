О нас

Постпред Израиля при ООН: ЦАХАЛ движется к соглашению с Ливаном

Постпред Израиля при ООН: ЦАХАЛ движется к соглашению с Ливаном Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон подтвердил, что Израиль находится на пути к достижению соглашения о прекращении огня с Ливаном, включая группировку "Хезболлах".
Другие страны
25 ноября 2024 г. 20:56
Постпред Израиля при ООН: ЦАХАЛ движется к соглашению с Ливаном

Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон подтвердил, что Израиль находится на пути к достижению соглашения о прекращении огня с Ливаном, включая группировку "Хезболлах".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в его заявлении для прессы.

"Мы продвигаемся по этому направлению. Как я говорил ранее, наша цель была очень ясной - оттеснить "Хезболлах" к северу от реки Литани. Пока соглашение не приняло окончательную форму, но процесс идет", - заявил Данон.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Израиль и Ливан предварительно согласовали условия для прекращения боевых действий. По их информации, израильский военно-политический кабинет рассмотрит условия сделки 26 ноября. Соглашение предусматривает создание наблюдательного комитета под руководством США для контроля за выполнением сделки и устранения нарушений.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
24 ноября 2024 г. 17:16
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического Бакинского прорыва
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического "Бакинского прорыва"
24 ноября 2024 г. 17:12
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
24 ноября 2024 г. 17:08
Исторический успех COP29: Зеленый свет углеродному рынку
Исторический успех COP29: "Зеленый свет" углеродному рынку
24 ноября 2024 г. 00:05
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
20 ноября 2024 г. 20:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi