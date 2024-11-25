Постпред Израиля при ООН: ЦАХАЛ движется к соглашению с Ливаном

Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон подтвердил, что Израиль находится на пути к достижению соглашения о прекращении огня с Ливаном, включая группировку "Хезболлах".

Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон подтвердил, что Израиль находится на пути к достижению соглашения о прекращении огня с Ливаном, включая группировку "Хезболлах".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в его заявлении для прессы.

"Мы продвигаемся по этому направлению. Как я говорил ранее, наша цель была очень ясной - оттеснить "Хезболлах" к северу от реки Литани. Пока соглашение не приняло окончательную форму, но процесс идет", - заявил Данон.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Израиль и Ливан предварительно согласовали условия для прекращения боевых действий. По их информации, израильский военно-политический кабинет рассмотрит условия сделки 26 ноября. Соглашение предусматривает создание наблюдательного комитета под руководством США для контроля за выполнением сделки и устранения нарушений.