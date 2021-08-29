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Посольство Великобритании в Афганистане будет временно работать в Катаре

Посольство Великобритании в Афганистане будет временно работать в Катаре Великобритания заново откроет свое посольство в Афганистане, как только это станет возможным, но пока будет вести дипломатическую работу на территории Катара.
Другие страны
29 августа 2021 г. 16:48
Посольство Великобритании в Афганистане будет временно работать в Катаре

Великобритания заново откроет свое посольство в Афганистане, как только это станет возможным, но пока будет вести дипломатическую работу на территории Катара.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в коротком видеообращении, размещенном в Twitter, посол Великобритании в Кабуле Лори Бристоу по прибытии в воскресенье на родину на последнем эвакуационном рейсе.

"Нам пришлось на время покинуть Афганистан, и пока посольство будет действовать из Катара. Мы будем поддерживать афганский народ, работая на гуманитарном, дипломатическом направлении, в сфере безопасности, прежде всего, возвращая афганцев и британских граждан, которые до сих пор нуждаются в нашей помощи. Мы будем оказывать давление на "Талибан", чтобы оно гарантировало безопасный проход для этих людей", - сказал дипломат. На нынешнюю должность он был назначен лишь в июне текущего года и руководил обработкой тысяч заявлений на срочное получение британских виз эвакуируемыми афганцами.

"Мы заново откроем посольство, как только сможем", - пообещал Бристоу.

Отметим, что всего с 13 августа Лондон эвакуировал из Кабула около 15 тыс гражданских лиц, включая афганцев, помогавших западным силам во время 20-летней военной операции, и тысячу своих солдат и офицеров.

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