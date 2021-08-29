Посольство Великобритании в Афганистане будет временно работать в Катаре

Великобритания заново откроет свое посольство в Афганистане, как только это станет возможным, но пока будет вести дипломатическую работу на территории Катара.
"Нам пришлось на время покинуть Афганистан, и пока посольство будет действовать из Катара. Мы будем поддерживать афганский народ, работая на гуманитарном, дипломатическом направлении, в сфере безопасности, прежде всего, возвращая афганцев и британских граждан, которые до сих пор нуждаются в нашей помощи. Мы будем оказывать давление на "Талибан", чтобы оно гарантировало безопасный проход для этих людей", - сказал дипломат. На нынешнюю должность он был назначен лишь в июне текущего года и руководил обработкой тысяч заявлений на срочное получение британских виз эвакуируемыми афганцами.
"Мы заново откроем посольство, как только сможем", - пообещал Бристоу.
Отметим, что всего с 13 августа Лондон эвакуировал из Кабула около 15 тыс гражданских лиц, включая афганцев, помогавших западным силам во время 20-летней военной операции, и тысячу своих солдат и офицеров.