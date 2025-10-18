Посольство США в Колумбии подверглось атаке, есть раненые
Другие страны
- 18 октября, 2025
- 07:11
Участники акции протеста в колумбийской столице Боготе атаковали посольство США, ранив четырех полицейских.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил мэр города Карлос Фернандо Галан.
"Я поручил полиции вмешаться в ситуацию вблизи посольства США, где преступники, некоторые из которых были в капюшонах, атаковали посольство, используя зажигательные устройства, взрывчатку и стрелы. Четверо полицейских получили ранения лица, ног и рук", - написал градоначальник.
Президент страны Густаво Петро отметил, что дал указание обеспечить максимальную защиту американской дипмиссии.
"Посольство было защищено, как я и обещал. Колумбия выполняет международные договоры", - говорится в заявлении колумбийского лидера.
