    Посольство США в Колумбии подверглось атаке, есть раненые

    Участники акции протеста в колумбийской столице Боготе атаковали посольство США, ранив четырех полицейских.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил мэр города Карлос Фернандо Галан.

    "Я поручил полиции вмешаться в ситуацию вблизи посольства США, где преступники, некоторые из которых были в капюшонах, атаковали посольство, используя зажигательные устройства, взрывчатку и стрелы. Четверо полицейских получили ранения лица, ног и рук", - написал градоначальник.

    Президент страны Густаво Петро отметил, что дал указание обеспечить максимальную защиту американской дипмиссии.

    "Посольство было защищено, как я и обещал. Колумбия выполняет международные договоры", - говорится в заявлении колумбийского лидера.

    ABŞ-nin Kolumbiyadakı səfirliyinə hücum edilib, xəsarət alanlar var

