Посольство США в Колумбии подверглось атаке, есть раненые

Участники акции протеста в колумбийской столице Боготе атаковали посольство США, ранив четырех полицейских.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил мэр города Карлос Фернандо Галан.

"Я поручил полиции вмешаться в ситуацию вблизи посольства США, где преступники, некоторые из которых были в капюшонах, атаковали посольство, используя зажигательные устройства, взрывчатку и стрелы. Четверо полицейских получили ранения лица, ног и рук", - написал градоначальник.

Президент страны Густаво Петро отметил, что дал указание обеспечить максимальную защиту американской дипмиссии.

"Посольство было защищено, как я и обещал. Колумбия выполняет международные договоры", - говорится в заявлении колумбийского лидера.