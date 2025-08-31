Посольство Британии в Египте временно закрылось
Другие страны
- 31 августа, 2025
- 19:35
Посольство Великобритании в Каире (Египет - ред.) объявило о временном закрытии своего основного здания из-за того, что власти Египта отозвали охранников диппредставительства.
Как передает Report, об этом внешнеполитическое ведомство сообщило в соцсети Facebook.
"В воскресенье, 31 августа, египетские власти решили отозвать силы безопасности, охранявшие основное здание британского посольства в Каире. На фоне этого было решено закрыть здание посольства до тех пор, пока ситуация не изменится", - говорится в публикации.
Египетские власти инцидент пока не комментировали.
