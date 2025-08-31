Böyük Britaniya Misirdəki səfirliyini müvəqqəti bağlayıb

    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    31 avqust, 2025
    Böyük Britaniyanın Qahirədəki (Misir - red.) səfirliyi Misir hakimiyyətinin diplomatik missiyanın mühafizəçilərini geri çağırması səbəbindən əsas binasının müvəqqəti bağlandığını elan edib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Britaniya XİN feysbuk sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    "Bazar günü, avqustun 31-də Misir hakimiyyəti Qahirədə Böyük Britaniya səfirliyinin əsas binasını mühafizə edən təhlükəsizlik qüvvələrini geri çəkmək qərarına gəlib. Bunun fonunda vəziyyət dəyişənə qədər səfirlik binasının bağlanması qərara alınıb", - paylaşımda bildirilir.

    Misir hakimiyyəti hadisə ilə bağlı hələlik şərh verməyib.

