Посольство Армении в Хорватии пригрозило расправой журналисту, распространяющему правду об Азербайджане

Посольство Армении в Хорватии пригрозило расправой Хасану Хайдару Диапу, корреспонденту газеты "Вечерний лист", распространяющему правду об Азербайджане.

Посольство Армении в Хорватии пригрозило расправой Хасану Хайдару Диапу, корреспонденту газеты "Вечерний лист", распространяющему правду об Азербайджане.

Об этом в интервью западному бюро Report заявил находящийся с визитом в Гяндже Хасан Хайдар Диап.



Хорватский журналист отметил, что подготовил серию статей о преступлениях, совершенных армянами:

«Но я продолжал говорить правду, не боясь никаких угроз. Армяне должны быть судимы в рамках международного права за все преступления, совершенные ими в Азербайджане.



В любой стране мира, если бы они совершили столько жестокости по отношению к мирным людям и убили их, международный мир не стал бы молчать об этом, они бы их осудили. Интересно, понесут ли армяне наказание за эти преступления, совершенные в Азербайджане?



Ракетные обстрелы Гянджи, Барды, Тертера и других городов и районов являются расправой над мирным населением».



Он отметил, что Гянджа находилась не менее чем в 70-80 километрах от района, где велись боевые действия во время Отечественной войны:

«Целью ракетных обстрелов было уничтожение мирного населения и нанесение ущерба гражданской инфраструктуре. Теперь обязанность каждого — донести эти преступления до всего мира.



Хочу напомнить вам, армяне много лет держали под оккупацией территории Азербайджана и учинили зверства в Ходжалы. События в Ходжалы – это настоящий геноцид.



Но армянская жестокость не ограничивается одной ходжалинской трагедией. В последней войне погибло большое количество мирных жителей. Я довел до сведения общественности в Хорватии все, что видел во время своих предыдущих визитов. И я буду продолжать делать это».