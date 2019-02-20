Посол Венгрии был вызван в МИД Швеции

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла Венгрии Адриен Мюллер в связи с высказыванием венгерского вице-премьера Жольта Шемьена.

Как передает Report, об этом сообщает Sveriges Radio.

«Встреча состоится в среду», — заявил представитель пресс-службы МИД.

По имеющимся данным, причиной вызова посла стало то, что Шемьен назвал министра социального страхования Швеции Аннику Страндхелл «бедным больным созданием». Соответствующее заявление он сделал после того, как шведский министр раскритиковала венгерские власти за проводимую в стране семейную политику.

Уточняется, что в МИД Швеции слова вице-премьера Венгрии назвали «неприемлемыми».