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Посол Украины: Жертвами обстрелов стали 57 мирных жителей, из них двое дети

Посол Украины: Жертвами обстрелов стали 57 мирных жителей, из них двое дети Сегодня в Украине вторые сутки боевых действий после наступления российских войск. Потери среди мирных жителей составили 57 человек, из них двое дети, более 100 получили ранения.
Другие страны
25 февраля 2022 г. 14:40
Посол Украины: Жертвами обстрелов стали 57 мирных жителей, из них двое дети
Владислав Каневский

Сегодня в Украине вторые сутки боевых действий после наступления российских войск. Потери среди мирных жителей составили 57 человек, из них двое дети, более 100 получили ранения.

Как сообщает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский заявил на пресс-конференции.

По словам посла, российские военные обстреливают и мирные города, в том числе Киев. Ночью в результате ракетного обстрела загорелся жилой дом, есть раненые: "Последний раз Киев бомбили в 1941 году войска нацистского Рейха", - добавил дипломат.

Посол В. Каневский отметил, что эти ракетные обстрелы очень напоминают то, что происходило в Гяндже в ходе 44-дневной войны, везде стоит запах пороха.

"Противником захвачены города Херсон, Новая Каховка, Олешки. Проводится наступление в направлении Мелитополя. В данную минуту ведутся бои на окраинах Сум, Харькова, Конотопа, Ахтырки. Российские войска вошли в зону Чернобыльской АЭС и захватили станцию. Под угрозой хранилище ядерных отходов", - заявил посол Украины.

При этом по его словам, на сегодняшний день, украинской армией было уничтожено около 800 российских военнослужащих, 7 самолетов, 7 вертолетов, более 30 танков , около 130 бронемашин.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna səfiri: "Ölən dinc sakinlər arasında uşaqlar da var"

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