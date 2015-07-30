Посольство Великобритании возобновит свою работу в Тегеране

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в телефонном разговоре с президентом Ирана Хасаном Рухани заявил, что британское посольство возобновит свою работу в Тегеране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сотрудник канцелярии Кэмерона.

"Премьер-министр выразил надежду, что соглашение ознаменует собой новый старт в двусторонних отношениях между Соединенным Королевством и Ираном. Премьер-министр ясно дал понять, что остается верен обязательствам по возобновлению работы посольства в Тегеране", - цитирует ТАСС слова официального представителя главы британского правительства.