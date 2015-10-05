Посольство Турции: Разъяснения по инциденту с самолетом РФ получены

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Российская сторона предоставила разъяснения Анкаре по инциденту с российским самолетом в воздушном пространстве Турции.

Как передает Report, об этом сообщили в понедельник РИА Новости в турецком посольстве в Москве.

"Российская сторона после инцидента направила в наше посольство разъяснительное письмо", - подтвердил представитель посольства Турции. Содержание письма он раскрывать не стал.

МИД Турции ранее сообщил, что российский военный самолет нарушил в субботу воздушное пространство Турции со стороны Сирии в районе Яйладагы провинции Хатай. По словам пресс-атташе российского посольства в Турции Игоря Митякова, необходимые разъяснения по этому поводу были даны российской стороной турецкому посольству в Москве. В свою очередь, турецкий премьер-министр Ахмет Давутоглу заявил, что инцидент не вызовет напряженности в отношениях между странами.