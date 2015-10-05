 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посольство Турции: Разъяснения по инциденту с самолетом РФ получены

    Российская сторона предоставила разъяснения Анкаре по инциденту с российским самолетом в воздушном пространстве Турции

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Российская сторона предоставила разъяснения Анкаре по инциденту с российским самолетом в воздушном пространстве Турции.

    Как передает Report, об этом сообщили в понедельник РИА Новости в турецком посольстве в Москве.

    "Российская сторона после инцидента направила в наше посольство разъяснительное письмо", - подтвердил представитель посольства Турции. Содержание письма он раскрывать не стал.

    МИД Турции ранее сообщил, что российский военный самолет нарушил в субботу воздушное пространство Турции со стороны Сирии в районе Яйладагы провинции Хатай. По словам пресс-атташе российского посольства в Турции Игоря Митякова, необходимые разъяснения по этому поводу были даны российской стороной турецкому посольству в Москве. В свою очередь, турецкий премьер-министр Ахмет Давутоглу заявил, что инцидент не вызовет напряженности в отношениях между странами.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi