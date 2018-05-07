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    Посольство США в Латвии предупредило своих граждан о терактах

    Посольство призвало американских граждан воздержаться от посещения публичных мест

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Посольство США в Латвии призвало своих граждан, находящихся в республике, к бдительности из-за угрозы терактов в стране.

    Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом говорится в сообщении на сайте американского диппредставительства в Риге.

    "Правительство США продолжает оставаться обеспокоенным тем, что террористы нацелены на граждан США, включая детей. Террористы могут задействовать различные тактики, включая нападения и похищения. В прошлом они использовали ножи, огнестрельное оружие и транспортные средства для наезда. Их целью могут быть школы, больницы, церкви, туристические объекты, транспортные центры и другие места", - говорится в сообщении.

    Посольство также призвало американских граждан воздержаться от посещения публичных мест, пересмотреть туристические маршруты и сообщать местным властям об угрозах, исходящих из социальных сетей.

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