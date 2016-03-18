​Посольство США в Кабуле предупредило о возможных терактах во время Новруза

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Экстремисты планируют серию терактов в столице Афганистана во время празднования Новруза - 20-21 марта.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном предупреждении посольства США в Кабуле.

"Посольство располагает данными о том, что боевики намерены организовать нападения в столице Афганистана. Их целью станут торжественные мероприятия, посвященные празднованию Новруза", - заявили в американском дипломатическом представительстве.

"В связи с этой угрозой в столице будет значительно ужесточен режим безопасности", - добавили дипломаты. В представительстве также напомнили гражданам США о нежелательности посещения Афганистана. Тем же, кто уже находится в стране, рекомендовали ее покинуть.