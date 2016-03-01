Посольство США в Ираке: Дамба в Мосуле вот-вот может рухнуть

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Посольство США в Ираке предупреждает, что дамба в Мосуле находится в очень плохом состоянии и может в скором времени обрушиться. Как сообщает со ссылкой Report на Би-би-си, дипломаты призывают жителей поймы реки Тигр, живущих ниже по течению, срочно эвакуироваться. По их подсчетам, жертвами катастрофы могут стать до 1,47 млн. человек.
Премьер-министр Ирака заявил, что были приняты все предупредительные меры, но такое развитие событий, по его словам, маловероятно.
Плотина, крупнейшая в Ираке, страдает от подтоплений с момента постройки в 1984 году.
Грунтовые воды постоянно размывают гипс, который содержится в породах, на которые опирается дамба.
Обслуживание этого гидротехнического сооружения было прервано в 2014 году после захвата дамбы группировкой "ИГИЛ".
Чтобы дамба продолжала стоять, необходимо постоянно следить за грунтом и укреплять его.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook