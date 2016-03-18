​Посольство США в Анкаре предупредило об угрозе терактов в ходе праздника Новруз

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Посольство США в Анкаре выпустило в пятницу предупреждение об угрозе безопасности находящихся в Турции американских граждан во время широко отмечаемого курдами праздника Новруз, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Посольство США в Анкаре информирует американских граждан, что в свете последних событий в Турции и предстоящего праздника Новруз необходимо помнить о своей безопасности и мерах предосторожности. Местные власти (в большинстве регионов Турции - ред.) запретили праздничные мероприятия по случаю Новруза по соображениям безопасности. Торжества в Анкаре, Стамбуле, Измире и Адане, как ожидается, состоятся 20 марта. Празднование в Диярбакыре планируется на 21 марта. Мероприятия могут из мирных перерасти в конфронтационные и сопровождаться насилием. Советуем гражданам США избегать политических собраний, акций протеста, демонстраций и проявлять осторожность", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте посольства.

Посольство США напоминает об угрозе терактов на транспорте, а также направленных против турецких госучреждений и общественных организаций.

Новруз - международный праздник весеннего равноденствия и начала нового сельскохозяйственного года.