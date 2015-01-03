Посольство США предупредило своих граждан о возможной угрозе в Сурабае в Индонезии

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Посольство США в Индонезии предупредило американских граждан об угрозе их безопасности во втором по величине индонезийском городе Сурабая. Как сообщает Report, соответствующее обращение размещено на официальном сайте посольства.

"Посольству США стало известно о потенциальной угрозе имеющим связи с США отелям и банкам в Сурабае (Индонезия). Посольство рекомендует повысить бдительность и лучше контролировать свое окружение при посещении подобных мест", — говорится в обращении.

Диппредставительство не сообщило никаких деталей относительно характера потенциальной угрозы.