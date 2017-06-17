Посольство США предупредило об угрозе терактов в Таджикистане

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Посольство США в Таджикистане сообщило, что в стране выросла вероятность совершения террористической атаки, в том числе против американских интересов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте диппредставительства.

«Хотя за последнее время не было никаких атак в Таджикистане со стороны террористических группировок, угроза остается, а опасность подобной атаки могла возрасти за последние 6-12 месяцев», — говорится в сообщении.

По данным дипломатов, сразу несколько террористических организаций могут планировать атаки на территории Таджикистана, в том числе против американских интересов и посольства США.

В связи с этим посольство просит своих граждан не приближаться к границе с Афганистаном и избегать мест массового скопления людей.