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    ​Посольство США предупредило о террористической угрозе в Австралии

    Посольство предупредило граждан, что в Австралии высокий уровень террористической опасности

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Посольство США в Канберре в пятницу предупредило американцев о том, что в Австралии сохраняется высокий уровень террористической опасности, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Миссия Соединенных Штатов Америки в Австралии напоминает гражданам США, что уровень (террористической угрозы) национальной системы общественного оповещения о терроризме, устанавливаемый правительством Австралии, остается высоким", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте посольства.

    За последние недели правоохранительные органы Австралии раскрыли планы нескольких планов теракта в Мельбурне, арестовав подозреваемых.

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