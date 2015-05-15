​Посольство США предупредило о террористической угрозе в Австралии

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Посольство США в Канберре в пятницу предупредило американцев о том, что в Австралии сохраняется высокий уровень террористической опасности, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Миссия Соединенных Штатов Америки в Австралии напоминает гражданам США, что уровень (террористической угрозы) национальной системы общественного оповещения о терроризме, устанавливаемый правительством Австралии, остается высоким", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте посольства.

За последние недели правоохранительные органы Австралии раскрыли планы нескольких планов теракта в Мельбурне, арестовав подозреваемых.