Посольство США опровергает причастность к отправке боевиков в Турцию

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Посольство США в Анкаре опровергло в понедельник причастность Вашингтона к отправке в Турцию курдских боевиков, которые прошли обучение у американских инструкторов для борьбы с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ), сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Yeni Safak и другие турецкие СМИ опубликовали ложные сведения о действиях США и коалиции в северной Сирии. Информация о том, что США отправили в Турцию террористов, которых обучали борьбе против ИГ, является ложной. Правда состоит в том, что США и Турция - партнеры, которые плечом к плечу борются против ИГ", - говорится на странице посольства США в Анкаре в Twitter.

Ранее в понедельник газета Yeni Safak и другие проправительственные СМИ обвинили США в том, что они отправляют в Турцию боевиков военного крыла сирийского Курдского демократического союза, которые были ранее подготовлены США для борьбы с ИГ.