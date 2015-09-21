Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Посольство России в Дамаске подверглось минометному обстрелу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МИД РФ.

В ведомстве назвали преступным и осудили обстрел диппредставительства.

"На территорию посольства России в Дамаске упал минометный снаряд, уйдя глубоко в землю и не причинив вреда, - информировали в МИД РФ. - Его крупный осколок с маркировкой был впоследствии извлечен вызванными на место происшествия сирийскими саперами. Сейчас выясняется, каким образом снаряд попал в руки боевиков".

"Решительно осуждаем преступный обстрел дипломатического представительства России в Дамаске, - подчеркнули в дипведомстве. - Ожидаем четкой позиции в связи с этим террористическим актом от всех членов международного сообщества, включая региональные стороны".

"При этом нужны не только слова, но и конкретные действия", - заметили в министерстве.