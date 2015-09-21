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    Посольство России в Дамаске подверглось минометному обстрелу

    МИД РФ: Решительно осуждаем преступный обстрел дипломатического представительства России в Дамаске

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Посольство России в Дамаске подверглось минометному обстрелу.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МИД РФ.

    В ведомстве назвали преступным и осудили обстрел диппредставительства.

    "На территорию посольства России в Дамаске упал минометный снаряд, уйдя глубоко в землю и не причинив вреда, - информировали в МИД РФ. - Его крупный осколок с маркировкой был впоследствии извлечен вызванными на место происшествия сирийскими саперами. Сейчас выясняется, каким образом снаряд попал в руки боевиков".

    "Решительно осуждаем преступный обстрел дипломатического представительства России в Дамаске, - подчеркнули в дипведомстве. - Ожидаем четкой позиции в связи с этим террористическим актом от всех членов международного сообщества, включая региональные стороны".

    "При этом нужны не только слова, но и конкретные действия", - заметили в министерстве. 

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