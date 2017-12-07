Посольства США в ряде стран призывают своих граждан к осторожности после заявления Трампа о Иерусалиме

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Посольства США на Ближнем Востоке и в ряде стран Европы предупредили своих граждан о возможных протестах после того, как президент США Дональд Трамп озвучил решение о признании Иерусалима столицей Израиля, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Cразу после заявления Д. Трампа посольства CША в Турции, Иордании, Германии и Великобритании разместили у себя предупреждения, призывающие американцев проявлять бдительность и осторожность.

Посольство США в Анкаре ожидает акций протеста недалеко от здания, а также рядом с консульством в Стамбуле.

Американское посольство в Аммане заявило о закрытии 7 декабря и запретило своим сотрудникам покидать столицу.

Отметим, что пока посольство США в Азербайджане не размещало на своем сайте подобных предупреждений.