Посол США во Франции написал Макрону из-за антисемитизма в стране

Посол США во Франции Чарльз Кушнер написал письмо французскому президенту Эмманюэлю Макрону, в котором осудил его за недостаточную борьбу с антисемитизмом в своей стране.

Как передает Report , об этом сообщает AFP.

В обращении посол написал, что обеспокоен в связи с резким ростом антисемитизма во Франции.

Кушнер утверждает, что в стране "не проходит и дня" без нападения на евреев на улицах или без вандализма в отношении синагог, школ или принадлежащих евреям компаний.

Ранее об аналогичной ситуации во Франции сообщал посол Израиля в Париже Джошуа Зарка. Он указывал, что евреи в стране "не чувствуют себя в безопасности".