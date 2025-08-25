О нас

Посол США во Франции написал Макрону из-за антисемитизма в стране

Посол США во Франции написал Макрону из-за антисемитизма в стране Посол США во Франции Чарльз Кушнер написал письмо французскому президенту Эмманюэлю Макрону, в котором осудил его за недостаточную борьбу с антисемитизмом в своей стране.
Другие страны
25 августа 2025 г. 00:53
Посол США во Франции написал Макрону из-за антисемитизма в стране

Посол США во Франции Чарльз Кушнер написал письмо французскому президенту Эмманюэлю Макрону, в котором осудил его за недостаточную борьбу с антисемитизмом в своей стране.

Как передает Report, об этом сообщает AFP.

В обращении посол написал, что обеспокоен в связи с резким ростом антисемитизма во Франции.

Кушнер утверждает, что в стране "не проходит и дня" без нападения на евреев на улицах или без вандализма в отношении синагог, школ или принадлежащих евреям компаний.

Ранее об аналогичной ситуации во Франции сообщал посол Израиля в Париже Джошуа Зарка. Он указывал, что евреи в стране "не чувствуют себя в безопасности".

Версия на азербайджанском языке ABŞ səfiri Makrona məktub yazıb: Fransada hər gün küçələrdə yəhudilərə hücum olur

