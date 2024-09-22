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Посол США исключил появление американских военных баз в Финляндии

Посол США исключил появление американских военных баз в Финляндии США не находит условий для появления в Финляндии постоянных американских военных баз.
Другие страны
22 сентября 2024 г. 13:32
Посол США исключил появление американских военных баз в Финляндии

США не находит условий для появления в Финляндии постоянных американских военных баз.

Как передает Report, об этомзаявил посол Соединенных Штатов в Финляндии Дуглас Хики в интервью газете Ilta-Sanomat.

"Я не вижу условий, чтобы в Финляндии появились постоянные американские военные базы, но совместные учения будут", - сказал он.

Отмечается, что Хики покидает свой пост в Финляндии на этой неделе досрочно, поскольку станет советником кампании кандидата на высший государственный пост США от Демократической партии вице-президента Камалы Харрис. Он был приведен к присяге как посол США в Финляндии 6 апреля 2022 года.

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Версия на английском языке US ambassador rules out permanent American military bases in Finland

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