Посол США исключил появление американских военных баз в Финляндии

США не находит условий для появления в Финляндии постоянных американских военных баз.

США не находит условий для появления в Финляндии постоянных американских военных баз.

Как передает Report, об этомзаявил посол Соединенных Штатов в Финляндии Дуглас Хики в интервью газете Ilta-Sanomat.

"Я не вижу условий, чтобы в Финляндии появились постоянные американские военные базы, но совместные учения будут", - сказал он.

Отмечается, что Хики покидает свой пост в Финляндии на этой неделе досрочно, поскольку станет советником кампании кандидата на высший государственный пост США от Демократической партии вице-президента Камалы Харрис. Он был приведен к присяге как посол США в Финляндии 6 апреля 2022 года.