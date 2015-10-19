​Посол Сирии: "Удары коалиции США по ИГИЛ стали эффективны только в последнее время"

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Авиаудары возглавляемой США коалиции по боевикам террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) стали эффективны только после того, как свою операцию начали российские военные.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник посол Сирийской Арабской Республики в Москве Рияд Хаддад.

"Когда российские военные начали бить по позициям ИГИЛ, американцы также начали рьяно бить по позициям этой группировки. Если говорить о положительных воздействиях американских ударов, их можно было увидеть только в последнее время", - отметил Хаддад в интервью интернет- изданию "Газета.Ru".

Посол подчеркнул, что у сирийского правительства нет никаких, в том числе и неофициальных, контактов с силами коалиции.

"Единственная реальная координация происходит между силами ВКС России и армией Сирии. Эта координация и привела к успеху, так как у сирийской армии есть точные координаты позиций террористов", - сказал дипломат.