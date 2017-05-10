Посол Сербии в Ливии скончался в больнице после ДТП

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Посол Сербии в Ливии Оливер Потежица скончался в результате полученных тяжелых травм в автомобильной аварии в Тунисе.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в МИД Сербии.

Ранее Потежицу в больнице в Суссе посетил генеральный секретарь МИД Велько Одалович. Отмечалось, что посол находился в Тунисе в одобренной командировке, необходимой для работы посольства в Триполи.

По информации белградской газеты "Вечерне новости", ДТП произошло несколько дней назад, когда автомобиль Потежицы, в котором находился только он один, по неустановленной причине слетел с дороги.

Посол Потежица ранее был целью нападения. Это произошло в Ливии в ноябре 2015 года, когда неизвестные, инсценировав ДТП, напали на колонну из трех автомобилей, в одном из которых был посол. После этого они похитили двух сотрудников сербского посольства. Позже, в феврале 2016 года, похищенные погибли в плену после авиаудара ВВС США по ливийскому городу Сабрата.