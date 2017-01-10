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    Посол России в США принял приглашение на инаугурацию Трампа

    Посол будет в нем участвовать, — сообщил пресс-секретарь посольства

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Посол России в США Сергей Кисляк получил приглашение на инаугурацию избранного американского президента Дональда Трампа, которая состоится 20 января в Вашингтоне.

    Как передает Report, об этом сообщил РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу посольства.

    «В соответствии с практикой и протокольными правилами, на инаугурацию президента США приглашаются иностранные послы. От американской стороны получено приглашение [на имя] посла России Сергея Кисляка на данное мероприятие. Посол будет в нем участвовать», — сообщил пресс-секретарь посольства Николай Лахонин.

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