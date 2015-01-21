Посол: народы Франции и России солидарны в противостоянии терроризму

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Французы и россияне солидарны в общей войне против международного терроризма. Как отмечает Report, об этом заявил в среду посол Франции в России Жан-Морис Рипер.

"Французы и россияне солидарны и в горе, и в общей войне против международного терроризма. Какими бы ни были наши недавние разногласия, мы никогда не приостанавливали активное, вполне конкретное взаимодействие. Моя страна и Европа участвуют в этой борьбе, в которой мы победим, не принося в жертву наши демократические идеалы", - сказал Рипер журналистам.

Он отметил, что после терактов, потрясших Францию, в момент испытаний он был взволнован и обрадован, но не удивлен сопереживанием российского народа, также познавшего в прошлом ужасные трагедии.