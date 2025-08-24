О нас

Посол Израиля в Париже: Евреи во Франции не чувствуют себя в безопасности

Посол Израиля в Париже: Евреи во Франции не чувствуют себя в безопасности В еврейской общине Франции царит серьезный страх из-за резкого роста антисемитизма.
Другие страны
24 августа 2025 г. 21:19
Посол Израиля в Париже: Евреи во Франции не чувствуют себя в безопасности

В еврейской общине Франции царит серьезный страх из-за резкого роста антисемитизма.

Как передает Report, об этом заявил изданию Jewish News Sindicate посол Израиля в Париже Джошуа Зарка.

По его словам, евреи во Франции не просто говорят об алие (репатриации) теоретически, они рассматривают ее очень серьезно. Дипломат считает, что такая ситуация возникла из-за проводимой французским президентом Эмманюэлем Макроном политики.

"Дело в том, что он (Макрон - ред.), по сути, хочет проявить себя на международной арене, поскольку внутри страны у него очень низкая поддержка. И, возможно, он искренне верит, что может внести свой вклад в улучшение ситуации, хотя на самом деле его действия лишь способствуют нестабильности и дестабилизируют Ближний Восток своими инициативами", - подчеркнул посол.

В то же время Зарка отметил, что Израиль пользуется огромной поддержкой среди французского населения, добавив, что также получает большую поддержку от различных кругов французского политического истеблишмента, которые резко критикуют политику президента Макрона.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi