Посол Израиля в Париже: Евреи во Франции не чувствуют себя в безопасности

В еврейской общине Франции царит серьезный страх из-за резкого роста антисемитизма.

Как передает Report , об этом заявил изданию Jewish News Sindicate посол Израиля в Париже Джошуа Зарка.

По его словам, евреи во Франции не просто говорят об алие (репатриации) теоретически, они рассматривают ее очень серьезно. Дипломат считает, что такая ситуация возникла из-за проводимой французским президентом Эмманюэлем Макроном политики.

"Дело в том, что он (Макрон - ред.), по сути, хочет проявить себя на международной арене, поскольку внутри страны у него очень низкая поддержка. И, возможно, он искренне верит, что может внести свой вклад в улучшение ситуации, хотя на самом деле его действия лишь способствуют нестабильности и дестабилизируют Ближний Восток своими инициативами", - подчеркнул посол.

В то же время Зарка отметил, что Израиль пользуется огромной поддержкой среди французского населения, добавив, что также получает большую поддержку от различных кругов французского политического истеблишмента, которые резко критикуют политику президента Макрона.