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Посол Израиля: Участие иностранных военных в операциях страны исключено

Посол Израиля: Участие иностранных военных в операциях страны исключено Израиль не допускает возможность участия военных из других государств в своих операциях.
Другие страны
28 октября 2023 г. 00:56
Посол Израиля: Участие иностранных военных в операциях страны исключено

"Израиль не допускает возможность участия военных из других государств в своих операциях".

Как передает Report, об этом заявил посол страны во Франции Рафаэль Морав в эфире радиостанции Europe 1.

"Израиль всегда боролся сам со своими врагами, и так будет продолжаться. Мы никогда не просили помощи в виде направления нам иностранных войск. Речи об отправке французских военнослужащих в Израиль или сектор Газа быть не может", - отметил он, исключив какое-либо участие солдат ВС Франции даже при желании со стороны Парижа.

При этом глава израильской дипмиссии допустил "сотрудничество с Францией в вопросах разведки и борьбы с финансированием терроризма". "В плане финансирования терроризма еще много работы, в частности в контексте использования криптовалют", - сказал посол.

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Версия на азербайджанском языке İsrail səfiri: “Əcnəbi hərbçilərin əməliyyatlarımızda iştirakına icazə vermirik”

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