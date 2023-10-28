Посол Израиля: Участие иностранных военных в операциях страны исключено

Израиль не допускает возможность участия военных из других государств в своих операциях.

"Израиль не допускает возможность участия военных из других государств в своих операциях".

Как передает Report, об этом заявил посол страны во Франции Рафаэль Морав в эфире радиостанции Europe 1.

"Израиль всегда боролся сам со своими врагами, и так будет продолжаться. Мы никогда не просили помощи в виде направления нам иностранных войск. Речи об отправке французских военнослужащих в Израиль или сектор Газа быть не может", - отметил он, исключив какое-либо участие солдат ВС Франции даже при желании со стороны Парижа.

При этом глава израильской дипмиссии допустил "сотрудничество с Францией в вопросах разведки и борьбы с финансированием терроризма". "В плане финансирования терроризма еще много работы, в частности в контексте использования криптовалют", - сказал посол.