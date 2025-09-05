Послы Украины и Израиля в Баку обсудили вопросы сотрудничества двух стран
Другие страны
- 05 сентября, 2025
- 13:13
Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев встретился со своим израильской коллегой Роненом Краусом.
Как передает Report, об этом сообщил Гусев на своей странице в соцсетях.
Гусев отметил, что обсудил с Краусом вопросы поддержки Украины и сотрудничества двух государств.
"На этой неделе мне выпала честь встретиться в посольстве Украины с недавно назначенным послом Израиля Роненом Краусом. Мы провели содержательную беседу, обсудили вопросы поддержки Украины и согласились в важности будущей координации", - написал украинский дипломат.
Последние новости
14:00
В центре Баку демонтируют незаконные конструкции на фасаде исторического зданияИнфраструктура
13:55
Эльнур Мамедов: Перу предлагает отменить визовый режим с АзербайджаномТуризм
13:50
За 8 месяцев 2025 года в Азербайджане было выполнено 203 трансплантации органовЗдоровье
13:36
Производство шелковых ковров в Азербайджане увеличилось почти вдвоеБизнес
13:32
Центр 4SIM в Азербайджане выбрал аудитораФинансы
13:22
Верховный суд вынес решение по уголовному делу обвиняемых по "Тертерскому делу"Происшествия
13:21
Оборот через новые кассовые аппараты в Азербайджане вырос на 12,3%Финансы
13:20
Юрий Гусев встретился с послом Словакии в АзербайджанеВнешняя политика
13:18