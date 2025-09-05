Послы Украины и Израиля в Баку обсудили вопросы сотрудничества двух стран

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев встретился со своим израильской коллегой Роненом Краусом.

Как передает Report, об этом сообщил Гусев на своей странице в соцсетях.

Гусев отметил, что обсудил с Краусом вопросы поддержки Украины и сотрудничества двух государств.

"На этой неделе мне выпала честь встретиться в посольстве Украины с недавно назначенным послом Израиля Роненом Краусом. Мы провели содержательную беседу, обсудили вопросы поддержки Украины и согласились в важности будущей координации", - написал украинский дипломат.