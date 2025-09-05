Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Послы Украины и Израиля в Баку обсудили вопросы сотрудничества двух стран

    Другие страны
    • 05 сентября, 2025
    • 13:13
    Послы Украины и Израиля в Баку обсудили вопросы сотрудничества двух стран

    Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев встретился со своим израильской коллегой Роненом Краусом.

    Как передает Report, об этом сообщил Гусев на своей странице в соцсетях. 

    Гусев отметил, что обсудил с Краусом вопросы поддержки Украины и сотрудничества двух государств.

    "На этой неделе мне выпала честь встретиться в посольстве Украины с недавно назначенным послом Израиля Роненом Краусом. Мы провели содержательную беседу, обсудили вопросы поддержки Украины и согласились в важности будущей координации", - написал украинский дипломат.

    Ронен Краус Юрий Гусев
    Лента новостей