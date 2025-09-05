Ukraynanın və İsrailin Bakıdakı səfirləri iki ölkənin əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər
Digər ölkələr
- 05 sentyabr, 2025
- 13:15
Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev israilli həmkarı Ronen Kraus ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Y.Qusev sosial şəbəkə səhifəsində məlumat verib.
Y.Qusev qeyd edib ki, Kraus ilə Ukraynanın dəstəklənməsi və iki dövlətin əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib.
"Bu həftə Ukrayna səfirliyində yeni təyin olunmuş İsrail səfiri Ronen Kraus ilə görüşmək şərəfinə nail oldum. Biz məzmunlu söhbət apardıq. Ukraynanın dəstəklənməsi ilə bağlı məsələləri müzakirə etdik və gələcək koordinasiyanın vacibliyində razılaşdıq", - diplomat yazıb.
Son xəbərlər
14:09
Avropa çempionatının seçmə mərhələ oyunu qəza səbəbindən təxirə salınıbFutbol
14:01
Elnur Məmmədov: Peru Azərbaycanla viza rejimini tamamilə ləğv etməyi təklif edirTurizm
14:00
İqtisadi Elmi Tədqiqat İnstitutu auditor seçibMaliyyə
13:40
Azərbaycan Həndbol Federasiyasının rəsmisi: "Komandalarımızın təcrübəsi çox olsaydı, xatirə turnirində daha yüksək yerlər tutardılar"Futbol
13:40
Bakının 28 May küçəsindəki tarixi abidənin icazəsiz konstruksiyaları sökülürİnfrastruktur
13:29
Azərbaycanda 544 nəfər ölümündən sonra donor olmaq üçün qeydiyyatdadır - RƏSMİSağlamlıq
13:26
Yuri Qusev Slovakiyanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşübXarici siyasət
13:23
Putin Türkiyə və Özbəkistandakı səfirləri dəyişibRegion
13:21