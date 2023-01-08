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Посол Ирана вызван в МИД Нидерландов из-за массовых казней

Посол Ирана вызван в МИД Нидерландов из-за массовых казней Глава Министерства иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра рассказал о планах вызвать посла Ирана на фоне сообщений о казни иранскими властями участников протестов.
Другие страны
8 января 2023 г. 05:47
Посол Ирана вызван в МИД Нидерландов из-за массовых казней

Глава Министерства иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра рассказал о планах вызвать посла Ирана на фоне сообщений о казни иранскими властями участников протестов.

Как передает Report, об этом он написал в своем Twitter.

"Я намерен вызвать иранского посла, чтобы выразить ему нашу серьезную обеспокоенность. Призываю государства Европейского союза предпринять аналогичные меры", - отметил министр.

Ранее, в Иране казнили двух обвиняемых в убийстве правоохранителя Сейеда Рухоллы Аджамияна в ходе беспорядков. Отмечается, что они были повешены.

В начале декабря 2022 год суд в Иране вынес приговор 16 обвиняемым по делу об убийстве сотрудника Басидж, народного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), пятеро из них были приговорены к смертной казни. Аджамиян погиб в ноябре в ходе беспорядков на севере Ирана.

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Версия на азербайджанском языке İran səfiri edamlara görə Niderland XİN-ə çağırılacaq

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