Посол Ирана: В марте могут начать строить второй блок АЭС "Бушер"

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Строительство второго блока АЭС "Бушер" может начаться в марте текущего года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил посол Ирана в РФ Мехди Санаи.

"Скоро начнется строительство второго блока. В ноябре 2014 года было подписано соглашение о строительстве второго и третьего блока АЭС "Бушер". Мы надеемся, что уже в марте этого года начнется строительство. Общая договоренность между "Росатомом" и Организацией по атомной энергии Ирана есть, о деталях финансирования обе стороны договариваются", - сказал Мехди Санаи.