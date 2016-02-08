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    Посол Ирана: В марте могут начать строить второй блок АЭС "Бушер"

    В ноябре 2014 года было подписано соглашение о строительстве второго и третьего блока АЭС Бушер

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Строительство второго блока АЭС "Бушер" может начаться в марте текущего года.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил посол Ирана в РФ Мехди Санаи.

    "Скоро начнется строительство второго блока. В ноябре 2014 года было подписано соглашение о строительстве второго и третьего блока АЭС "Бушер". Мы надеемся, что уже в марте этого года начнется строительство. Общая договоренность между "Росатомом" и Организацией по атомной энергии Ирана есть, о деталях финансирования обе стороны договариваются", - сказал Мехди Санаи.

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