Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Посол Франции был вызван в МИД России в связи с задержанием российских болельщиков. Как передает Report, со ссылкой на ТАСС об этом сообщили в российском дипведомстве.

"15 июня в МИД России был вызван посол Франции в Москве Жан-Морис Рипер. Ему сделано представление в связи с произошедшим накануне задержанием группы российских болельщиков, следовавших из Марселя в Лилль на очередной матч Евро-2016 с участием сборной России, - говорится в сообщении МИД РФ. - Внимание французского дипломата было привлечено к дискриминационному и неизбирательному характеру принятых в отношении российских граждан мер".

Нагнетание антироссийских настроений вокруг участия сборной РФ на Евро-2016 может отяготить атмосферу российско-французских отношений, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.