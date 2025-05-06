Посол Азербайджана обсудил с пакистанским министром вопросы окружающей среды

Посол Азербайджана в Исламабаде Хазар Фархадов встретился с министром по вопросам изменения климата и координации охраны окружающей среды Пакистана Мусадиком Масудом Маликом.

Посол Азербайджана в Исламабаде Хазар Фархадов встретился с министром по вопросам изменения климата и координации охраны окружающей среды Пакистана Мусадиком Масудом Маликом.

Как передает Report , об этом азербайджанский дипломат написал на своей странице в Х.

Согласно информации, стороны обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества в области охраны окружающей среды.

"Имел удовольствие встретиться с министром по вопросам изменения климата и координации охраны окружающей среды Пакистана Мусадиком Масудом Маликом для обмена мнениями по вопросам активизации двустороннего сотрудничества в области охраны окружающей среды между нашими братскими странами", - указал Х.Фархадов.

Ранее во вторник дипломат также обсудил с министром оборонной промышленности Пакистана Мухаммадом Раза Хаят Харраджем двустороннее военно-техническое сотрудничество.