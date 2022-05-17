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Послы Швеции и Финляндии подадут заявки на вступление в НАТО завтра утром

Послы Швеции и Финляндии подадут заявки на вступление в НАТО завтра утром Швеция и Финляндия совместно подадут заявки на вступление в НАТО утром в среду, 18 мая.
Другие страны
17 мая 2022 г. 22:52
Послы Швеции и Финляндии подадут заявки на вступление в НАТО завтра утром

Швеция и Финляндия совместно подадут заявки на вступление в НАТО утром в среду, 18 мая.

Как передает Report, об этом сообщается во вторник в Twitter финского представительства в альянсе.

"Посол Финляндии Клаус Корхонен и посол Швеции Аксель Вернхофф передадут письма, выражающие заинтересованность их стран в подаче заявки на членство в НАТО, главе НАТО Йенсу Столтенбергу завтра, в среду, в 08:00 по центральноевропейскому времени (10:00, бакинское время)", - написано в сообщении.

Напомним, что парламент Финляндии во вторник поддержал предложение о вступлении страны в НАТО, 188 депутатов проголосовали за, 8 выступили против подачи заявки на членство в организацию. Шведское правительство поддержало членство в альянсе в понедельник.

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